Новый туристический центр: в Харькове планируют провести комплексную реконструкцию улицы

Сзади находится, сзади этого дома те самые свободные квадратные сотки земли, которые могли бы в интересах города могли бы быть использованы как отдельный парк. Широкая сама проездная зона она позволяет здесь расположить на этих тротуарах художников по ходу по всей улице, музыкантов, артистов, театралов кого угодно.

Улица с огромной историей и памятной архитектурой. Небольшую улицу в самом сердце Харькова - Максимилиановскую, инициативные горожане мечтают сделать пешеходной на выходные дни и создать там туристический, культурно-творческий и торгово-выставочный центр.

Вот мы хотим, чтобы улица вся была вот такой. то есть в зеленом ландшафте, красивая абсолютно обустроенная.

По словам Ирины выбор пал именно на Максимилиановскую улицу так как — это настоящий музей под открытым небом. Кроме домов, хранящих историю дворян, революционер и консулов, здесь функционирует Сад Скульптуры, который насчитывает более тридцати памятников созданных харьковчанами. Большинство из которых по замыслу будут украшать улицу в рамках нового проекта.

Ирина Хижняк, консультант-координатор ОО "Культурно-исторический центр Возрождение"

Одна из таких же простых обычных улиц которые находятся на Немецкой Слободке, она короткая, 300 метров протяженность даёт возможность сделать её лаконичной, красивой в рамках одного этого места, пеше доступной и мы приближены к общему транспорту в городе.

В конкурсе на лучший проект по комплексной реконструкции улицы, который уже идет, участвуют Харьковские учреждения, связанные с архитектурой, дизайном и искусством. Ставку делают на молодость и креативность. А креативить есть где, ведь в рамках конкурса молодые специалисты должны предложить предложения по формированию туристического пространства, реконструкции зданий, озеленения и многое другое. И хоть местные власти об инициативе в курсе и даже поддержала ее, впрочем, денег громадовцы из городского бюджета не ждут и планируют рассчитывать только на собственные сили. Но надеются, что муниципальная власть приведет в порядок дома, расположенные на Максимилиановской, потому как они находятся на балансе города, рассказывает председатель конкурсного жюри Леонид Рубаненко.

Леонид Рубаненко, соучредитель творческого объединения "Гостеприимная на Дворянской", председатель конкурсного жюри

Приватні особи, які формують умови і взагалі ініціюють встановили за перше місце грошову премію 30 тисяч гривень, за друге місце грошову премію 20 тисяч гривень. І три заохочувані премії по 10 тисяч гривень. Організатори конкурсу - це громада, це представники громади, активні представники які за свої гроші вони хочуть щось зробити.

Конкурс продлится до 8 января и уже 28 числа объявят результаты. Работы планируют начать как можно раньше.

Агентство Телевидения Новости