Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 5 ноября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Основянский район:

ул. Саратовская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с), ул. Донецкая (ч/с), ул. Достоевского, 1-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 122-а (п. №1, стояк) до 17:00 05.11.19 г.

Киевский район:

ул. Вологодская, 35-а (п. №1) до 20:00 05.11.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 22, 24 до 13:00 05.11.19 г., ул. Героев Труда, 25/71 (спаренный стояк), 28 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 167 (п. №2, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35 (п. №8, стояк) до 20:00 05.11.19 г.

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