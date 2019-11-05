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Харьковский борец греко-римского стиля - двукратный победитель молодежного чемпионата мира

Харьковский борец греко-римского стиля - двукратный победитель молодежного чемпионата мира

В Будапеште завершился молодежный чемпионат мира-2019 по борьбе, в котором принимали участие спортсмены, не старше 23 лет. В весовой категории до 87 кг действующим чемпиоом мира приехал в Будапешт харьковчанин Семен Новиков. И, вот, он завеовал второе "золото".

Уверенно дойдя до финала, Новиков в финальной схватке боролся с Гурами Хуцириани из Грузии.

Украинский борец не оставил сопернику никаких шансов и победил по очкам - 6:1.


Агентство Телевидения Новости

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