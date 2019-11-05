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Разминирование 8 снарядов времен войны прошло успешно
По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, 5 ноября пиротехнические группы проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Харькове и боласти.
Работы по разминированию проводились в Змиевском и Волчанском районах области, а также в Холодногорском районе города Харькова.
Всего было разминировано 8 боеприпасов, из которых 4 минометные мины, 3 артснаряда, а также 1 граната Ф-1.
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