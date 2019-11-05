Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:59
Просмотров: 24

Разминирование 8 снарядов времен войны прошло успешно

Разминирование 8 снарядов времен войны прошло успешно

По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, 5 ноября пиротехнические группы проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Харькове и боласти.

Работы по разминированию проводились в Змиевском и Волчанском районах области, а также в Холодногорском районе города Харькова.

Всего было разминировано 8 боеприпасов, из которых 4 минометные мины, 3 артснаряда, а также 1 граната Ф-1.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 