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На площади Свободы начата подготовка к Новому году

На площади Свободы начата подготовка к Новому году

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, ограничено до 29 января.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года и Рождества.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Агентство Телевидения Новости

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