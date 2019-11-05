Харьковские школьники - лучшие экономисты Украины

Харьковские школьники завоевали победу на XV Всеукраинском турнире юных экономистов, финальный этап которого принял Харьков, об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Интеллектуальные соревнования проходили с 28 октября по 1 ноября в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Бекетова. В них приняли участие 18 команд из 9 областей Украины: Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Сичеславской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, всего - 109 учащихся. Харьков представляли 9 команд.

По итогам турнира, победу одержала сборная команда Московского района «Бизнес - сила» в составе учащихся гимназии №43, лицея №141, а также школ №143 и 139. Победителям вручили переходящий кубок - символ турнира, который четыре года подряд был у команды из Луцка.

Второе место разделили две харьковские команды - сборная Киевского района «555-й Мегаполис» (школы №5, 164 и гимназия №55) и сборная Шевченковского района «Optimum» (гимназия №45, лицей №149). Третье место заняли три команды: команда «Золотой запас» гимназии №46 им. Ломоносова Слободского района, сборная Индустриального района «DI VITA» (школы №75 и 157), а также команда учащихся специализированной школы №162 «Elektrum» Новобаварского района.

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