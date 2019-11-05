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Над 7-летней девочкой надругался родной дядя

Над 7-летней девочкой надругался родной дядя

4 ноября в дежурную часть отдела полиции обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что родной брат совершил в отношении ее 7-летней дочери развратные действия, об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

На место происшествия немедленно выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа.

По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.

Во время досудебного расследования следователи установили, что вечером женщина уложила девочку и 3-летнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда заявительница вернулась, то увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Следственные действия продолжаются. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

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