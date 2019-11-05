Боевики обстреливают позиции ВСУ из минометов и тяжелой артиллерии

Накануне российско-террористические войска 20 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии и минометов, бронетехники, пехотного вооружения.

В районе ответственности ОТГ "Восток" в Донецкой области оккупанты открывали огонь десять раз. По защитникам Гнутово били из минометов калибра 82 мм, Водяного – четыре раза из вооружения БМП-1, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На подступах к Марьинке (два раза) и Пищевику открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов (РПГ), а в первом случае еще и из стрелкового оружия.

Под вражеским обстрелом из станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и пулеметов крупного калибра оказывались украинские укрепления вблизи Красногоровки, из стрелкового оружия – Старогнатовки.

В районе ответственности ОТГ "Север" в Луганской обалсти боевики обстреляли украинские укрепления тоже десять раз. На околице Новотошковского били из всего спектра вооружений – от артиллерии калибра 122 мм и минометов разных калибров до стрелкового оружия; Железное обстреливали из 82-мм минометов и пулеметов крупного калибра.

Позиции ВСУ вблизи Новолуганского трижды накрывали огнем из минометов калибров 120 и 82 мм, РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. На подступах к Хутору Вольному и Троицкому (два раза) били из СПГ и автоматических гранатометов с крупнокалиберными пулеметамии во втором случае.

Из автоматических гранатометов оккупанты обстреливали защитников Новгородского, из пулеметов крупного калибра – Крымского. С начала суток 5 ноября бандформирования соблюдали режим прекращения огня.

Агентство Телевидения Новости