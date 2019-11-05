Застолье закончилось нападением и ограблением

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, злоумышленником оказался ранее судимый безработный 52-летний харьковчанин.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

4 ноября в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 49-летний мужчина с резаной раной шеи и щеки. Потерпевшей сообщил, что на него напал неизвестный и завладел мобильным телефоном и деньгами.

Полицейские установили, что заявитель в кафе употреблял спиртные напитки с малознакомым мужчиной. На улице между ними произошел конфликт. В результате злоумышленник нанес мужчине повреждения, завладел его имуществом и скрылся.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался ранее судимый безработный 52-летний мужчина. У него изъяли бритву, которой он нанес порезы пострадавшему, и деньги.

Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости