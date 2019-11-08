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"Проспекта Жукова в Харькове не будет!": суд оставил в силе решение об отмене переименования проспекта

Проспекта Жукова в Харькове не будет!: суд оставил в силе решение об отмене переименования проспекта

Суд оставил без изменений решение об отмене переименования проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова в Харькове.

Об этом сообщил представитель Харьковского антикоррупционного центра, адвокат Владимир Рысенко.

«Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет!», - написал он на своей странице в Фейсбук.

Напомним, Харьковский городской совет направил апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения о возврате имени Жукова проспекту.

Агентство Телевидения Новости

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