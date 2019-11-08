Григоренко VS Жуков. Апелляционный суд огласил решение по переименованию проспекта

На пикет против возвращения имени Жукова на карту Харькова активисты различных общественных организаций собрались за полчаса до начала судебного заседания. Расклеили красноречивые плакаты с маршалом и мэром города Геннадием Кернесом. И устроили перфоманс на улице - один из активистов переоделся в Георгия Жукова, пил томатный сок, символизирующий кровь украинцев, и раздавал приказы представителям городской власти.

Я заявляю, шо распускаю весь городской совет. А должность мера упраздняется. С сегодняшнего дня вся мэрия зачислена вместе с городским головой в мирно-саперные войска.

За невыполнение приказа - расстрел. Родственники невыполнившего приказ - расстреливаются.

Не обошлось без словесных споров. У некоторых людей, проходивших у здания суда, выступление активиста в роли Жукова вызвало возмущение.

Жили за 23 копейки, мороженое за 23 копейки покупали.. - А пересчитайте на нынешнее деньги, сколько стоило. - Сколько ты зарабатываешь? Объясни мне сейчас!

Молодой человек, вали домой. - Сильно багато уваги забираєш. - Я в своем городе.

Баталии относительно фигуры Жукова в Харькове начались весной. Тогда на сайте мэрии зарегистрировали петицию с требованием переименовать проспект Петра Григоренко в честь советского маршала. Инициатива называлась «Верните Харьковчанам историю!».

Харьковский городской голова Геннадий Кернес публично поддержал эту идею. О чем написал на своей странице в сети Фейсбук. После чего примерно за сутки обращение набрало более 5000 подписей. При этом в соцсетях появилась информация, что подписывать петицию заставляют бюджетников.

Впоследствии на сессии горсовет решил переименовать проспект. Зато чиновники предложили присвоить имя Петра Григоренко небольшой улице в центре города.

В региональном представительстве Украинского института национальной памяти, который занимается процессом декоммунизации в Украине, назвали инициативу по возвращению имени Жукова на карту Харькова незаконной.

Мария Тахтаулова, глава Северо-Восточного отдела Института национальной памяти

Позиція Інституту національної пам'яті залишається незмінною. Жоден топонім на мапі України і Харкова, зокрема, не може бути названий на честь Георгія Жукова. Це суперечить законам України про присвоєння об'єктам права власності імен, псевдонімів фізичних осіб.

Якщо говорити про Петра Григоренка, то ця люджина, яка зробила вагомий внесок в здобуття незалежності, він - один із героїв 20-го століття

Решение мэрии активисты различных общественных организаций и политических партий решили обжаловать. И подали пять исков в суд. Суд первой инстанции объединил иски и, рассмотрев их, месяц назад объявил решение: признать противоправным возвращение проспекта имени Георгия Жукова и отменить решение горсовета. Мэрия с этим не согласилась. В апелляции представитель городского совета отметил, что Жуков участвовал в освобождении Украины от нацистов, следовательно, его фигура не подпадает под Закон о декоммунизации и является, скорее, исключением.

Константин Прокопьев, представитель городского совета

На мій погляд, саме з'ясування цієї обставини, участь маршала Жукова у вигнанні нацистських окупантів з України є головним питанням. І перевірка доказами цих обставин було головним питтанням при розгляді справи цієї у суді першої інстанції.

В свою очередь, оппоненты горсовета отметили - позиция мэрии слабая и необоснованная.

Игорь Черняк, юрист ОО "Харьковский антикоррупционный центр"

Всі ми бачили, наскільки є слабкою позиція міської ради, тобто фактично вони жодним чином не можуть обгрунтувати ті порушення закону, які були допущені. І жодними докзаами не підтверджується щодо того, що в Харкові може бути теоретично колись проспект імені Жукова.

Выслушав стороны в деле, представители Фемиды оставили в силе решение суда первой инстанции.

Между тем на улице Свободы, в центре города, вернули мемориальную доску генералу КГБ - Юрию Шрамко. Ранее активисты сняли табличку и отнесли в мэрию. Теперь доска снова установлена ​​на фасаде дома. Правда, на ней после возвращения нарисовали герб Украины красной краской.

А около трех часов дня на сайте горсовета разместили информацию, что на заместителя директора Юридического департамента Харьковского городского совета Константина Прокопьева напали неизвестные и облили его зеленкой.

Инцидент, говорится в сообщении, произошел после завершения заседания суда по делу о переименовании проспекта. Прокопьева доставили на обследование в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Агентство Телевидения Новости