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08.11.2019 18:33
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Влетела в дерево и загорелась: легковушка с ребенком в салоне попала в аварию

Семнадцатый час. Район Русской Лозовой. Женщина за рулем белой легковушки марки «Джили» не справляется с управлением и врезается в дерево. На момент аварии в салоне автомобиля кроме водительницы находилась ее тринадцатилетняя дочь. Юрий Усенко как раз ехал мимо, рассказывает остановился увидев, что на обочине пылает автомобиль, а рядом полицейские и скорая помощь.

Юрий Усенко, очевидец события

Она осталась жива. Она вроде как с Токаривки. Она просто немножко превысила скорость вероятнее всего там очень много бродячих собак. Она могла это самое увидеть собаку ну как бы спасти, я тоже такую ситуацию делал. Её занесло на обочину. Она не хотела идти на встречную полосу. Её задвигает на обочину, она ударяется об дерево, подламывает двигатель и происходит пожар.

Пожарных на место аварии вызвали патрульные, которые фиксировали ДТП. Потому как автомобиль загорелся уже после столкновения то мать с ребенком успели выйти до возгорания. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области, по приезду спасателей автомобиль был полностью охвачена огнем, значительное время при тушении заняло открытие капота, ведь возгорание возникло именно там, из-за повреждения системы подачи газа к двигателю. Была угроза взрыва из-за утечки газа, поэтому спасатели действовали максимально быстро.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Жінка, а також попередньо  була її дитина тринадцятирічна, вони там отримали травми не від пожежі, отримали травми, ними там займалися лікарі швидкої допомоги. Наразі, причина виникнення пожежі це дорожньо-транспортна пригода. Вже десь через 10 хвилин пожежа була локалізована і в 18 годин 16 хвилин пожежа була ліквідована.

Матери с дочерью врачи оказали первую помощь, но от дальнейшей госпитализации семья отказалась на месте

Агентство Телевидения Новости

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