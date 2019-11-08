23-летний парень подорвал себя гранатой на балконе многоэтажки

Около двух часов ночи жители Павлового Поля проснулись от мощного взрыва.

Кому-то показалось, будто где-то рядом взорвалась машина или даже началась война.

Татьяна, местная жительница

Я думала, взорвалась бомба, честно говоря. Очень громкий был хлопок, потому что это было практически возле нас

От неизвестного звука напуганными на улицу выбежали чуть ли не все жители дома, чтобы понять, что случилось. Однако ни “скорой”, ни правоохранителей нигде рядом не увидели.

Проснулся, у меня ж камеры стоят, я вроде глянул, вот эта вот часть по записи - ни там, ни там, вспышки не было. Наверное, где-то там. Все повыбегали, люди повысовывались, побежали смотреть везде, ну, туда

Екатерина, местная жительница

Моя дочь слышала, она говорила, что очень сильный хлопок. И она даже мне сказала, на что я ей спросонья сказала, что это граната, что-то вот такое. Это не пистолет был

Как впоследствии сообщили в полиции, ночью гранатой прямо на балконе многоэтажки подорвался 23-летний мужчина. Сообщение о происшествии поступило к ним только в восемь утра. О страшной находке - разорванном теле внука - сообщила правоохранителям бабушка погибшего.

Инесса Снытко, пресс-секретарь Шевченковского ОП

Бабуся була вдома, вона чула вибух, але як вона сказала, що вона подумала, що це вибухнула петарда на вулиці, тому ніяк не відреагувала. Зі слів його матері, він неодноразово висловлював суїцидальні наміри

В полиции говорят, что мужчина несколько лет назад вернулся с востока Украины, был участником АТО. О том, что он хочет покончить жизнь самоубийством, родственники знали.

Как при этом боеприпас мог оказаться у мужчины и не был ли он привезен с фронта, в полиции пока не говорят.

Инесса Снытко, пресс-секретарь Шевченковского ОП

Такої інформації я не можу надати. Я не знаю, звідки. В самій квартирі більше ніяких боєприпасів не було

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Сведения о событии будут расследовать по части 1 статьи 115 УК с пометкой "самоубийство"

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