Украина подписала безвиз с Монголией

Украина и Монголия договорились о взаимном безвизовом режиме.

Соответствующее соглашение между правительствами двух стран было подписано в Посольстве Украины в Республике Польша. Подписи на документе поставили посол Украины в Польше Андрей Дещица и посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

"Сегодня в Варшаве наши дипломаты с монгольскими коллегами обновили устаревшее украинско-монгольское безвизовое соглашение. Отменяем советские нормы и упрощаем правила - будет полноценный безвиз 90 дней в течение 180 без каких-либо дополнительных форм и требований", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Когда именно начнет действовать безвиз между Украиной и Монголией, не сообщается.

Дещица уточнил, что Украина уже имеет безвиз с 88 странами, а с упрощенным въездом в другие страны – это уже больше 140 стран, передает "Укринформ".

До сегодня между Украиной и Монголией действовало соглашение 1979 года, которое было подписано между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем было подтверждено украинским правительством.

"Но с тех пор ситуация совершенно изменилась, изменились также документы, то есть оно фактически устарело. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, которые нужны для путешествий граждан Украины и Монголии", сказал Дещица.

Посол Монголии отметил, ежегодно около тысячи граждан Украины посещают Монголию с туристической целью и с целью бизнес-поездок. Он отметил, что украинские туристы смогут увидеть в Монголии натуральную природу, кочевников, пустыню Гоби, равнины и Алтайские горы. Дипломат отметил, что Монголия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в сфере сельского хозяйства и тяжелого машиностроения. Посол также проинформировал, что в Украине сейчас проживает 160 граждан Монголии, из которых 110 – это студенты, магистранты, докторанты.

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