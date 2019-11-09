В Харькове во дворе частного дома сгорели три автомобиля

В Харькове сегодня утром, 9 ноября, сгорели три автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в полицию 9 ноября около 7:45 поступила информация о пожаре во дворе частного дома по 4-м переулке Исаевском.

На месте происшествия правоохранители обнаружили полностью уничтоженный огнем автомобиль «Volkswagen Passat», а также частично обгоревшие автомобили «Volkswagen Golf» и «BMW».

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС и полиция.

Вещественные доказательства изъяты. Причины пожара устанавливаются.

Информация о происшествии зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости