Харьковчане просят переименовать Московский район

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением переименовать Московский район в Салтовкий.

"Просьба переименовать самый населённый район города - Московский в Салтовский, так как данный жилмассив занимает значительную его часть. Новое название должно указывать на историческую привязку к местности, как в случае с Новобаварским, Основянским и Холодногорским районами", - говорится в прошении.

Если за 90 дней петиция наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.

Агентство Телевидения Новости