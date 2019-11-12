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Харьковчане просят переименовать Московский район

Харьковчане просят переименовать Московский район

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением переименовать Московский район в Салтовкий. 

"Просьба переименовать самый населённый район города - Московский в Салтовский, так как данный жилмассив занимает значительную его часть. Новое название должно указывать на историческую привязку к местности, как в случае с Новобаварским, Основянским и Холодногорским районами", - говорится в прошении. 

Если за 90 дней петиция наберет не менее 5000 подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета. 

Агентство Телевидения Новости

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