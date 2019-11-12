Передача вокзалов в концессию и закупка вагонов. Министр инфраструктуры рассказал в Харькове о реформах "Укрзалізниці"

Плохое освещение, грязные поезда, сломанные сиденья в вагонах и небольшое количество пригородных маршрутов. Это лишь маленькая доля недостатков "Укрзалізниці", которые перечисляют пассажиры. Говорят - во многих вагонах зимой холодно, летом - жарко. Доехать в соседние регионы значительно легче, чем из Харькова в свое село на электричке. Кроме того, уровень комфорта не соответствует ценам на проезд.

Ольга Тищенко, жительница Харьковской области:

Село Безруківка, от я їзжу кожен день, це Дергачівський район. Хотіли б щоб самі електрички були, да. Нам нє умєншалі і кількість вагонів останній час, 6 вагонів, 7, хотілось бы побільше: 10-11.

Людмила Семеновна, жительница Харьковской области:

Тоже ездим вот, часто отменяют електрички. Придешь – нет. Ну, и вагоны, более чтоб чистые были, очень грязно в вагонах. Желание такое, чтоб более к людям относились, что ли, лучше.

Объекты "Укрзалізниці" в Харькове решил осмотреть министр инфраструктуры Владислав Криклий. В частности, на Южном вокзале, одном из важнейших транспортных узлов восточной Украины. Он отметил - средний возраст локомотивов составляет более 40 лет, а износ грузовых и пассажирских вагонов критический - более 80 %.

Пассажирские перевозки и работа вокзалов - убыточны для железной дороги, подчеркивает министр. А покрывать убытки за счет повышения тарифов на проезд - сейчас нецелесообразно. Именно поэтому считает, что некоторые государственные объекты можно передать в концессию, или другими словами, в долгосрочную аренду инвесторам.

По предварительным оценкам, стоимость непрофильных активов "Укрзализниці", а это привокзальные территории, гостиницы или другие помещения, составляет около 10 млрд гривен. Концессия может стать источником дополнительных средств для запланированного переоборудования подвижного состава и улучшения инфраструктуры, уверен министр. В 2020-м году чиновники планируют приобрести 26 пассажирских вагонов, и еще 2000 грузовых, а также реализовать программу безопасности.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины:

Майно, включаючи готель, вони можуть стати об’єктами концесії, і тоді інвестор візьме зобов’язання вкладати в цю інфраструктуру. Не держава, а інвестор. Зробити сервіси, готельний комплекс повноцінно працюючий, торгівельні зони. Інвестувати в першу чергу в ті речі, які конче необхідні "Укрзалізниці – це вагони, це потяги, це локомотиви. Годі слухати, що "Укрзалізниця" менше їзде, а якість послуг падає.

Министр обещает - уже после обновления подвижного состава будут открывать новые маршруты - не только в пределах страны и в международном сообщении, но и пригородные. Правда, окончательные сроки приведения транспортной инфраструктуры Украины к европейскому уровню пока не называет, ведь ситуация в настоящее время достаточно плачевная.

Агентство Телевидения Новости