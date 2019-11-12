Парень ударил ножом в грудь знакомого матери

В Первомайский отдел полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что в одной из квартир жилого дома города Первомайский находится 40-летний мужчина с ножевым ранением. Об этом сообщилил в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области.

Выехав на место происшествия, полицейские выяснили, что 10 ноября около 7:00 между 18-летним жителем квартиры и 40-летним знакомым его матери внезапно возник конфликт.

Парень взял со стола кухонный нож, ударил им своего оппонента в грудь и скрылся.

Мужчина был срочно доставлен в реанимационное отделение Первомайской больницы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства и направлены на экспертизу.

Следователем данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он признался в совершенном преступлении.

Суд избрал парню меру пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости