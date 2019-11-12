Стена дождя прервала финальный матч Копа Судамерикана

В столице Парагвая - Асунсьоне состоялся финал Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы). Из-за проливного дождя матч пришлось прервать на целый час.

Встрачались эквадорский «Индепендьенте дель Валье» и аргентинский «Колон».

Матч был прерван в первом тайме. Когда закончился дождь и частично в газон впиталась влага, команды вернулись на поле.

Обладателем же Копа Судамерикана стал «Индепендьенте дель Валье», одержавший победу со счетом 3:1.





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