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Стена дождя прервала финальный матч Копа Судамерикана
В столице Парагвая - Асунсьоне состоялся финал Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы). Из-за проливного дождя матч пришлось прервать на целый час.
Встрачались эквадорский «Индепендьенте дель Валье» и аргентинский «Колон».
Матч был прерван в первом тайме. Когда закончился дождь и частично в газон впиталась влага, команды вернулись на поле.
Обладателем же Копа Судамерикана стал «Индепендьенте дель Валье», одержавший победу со счетом 3:1.
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