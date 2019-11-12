Особенные кошки ищут любящих хозяев

Она очень любит укрываться поэтому мы всегда ей кладем какое-то или полотенце или одеялко. Она любит зарываться с головой чтобы быть укрытой.

Ласковую, пушистую и такую ​​особенную кошечку по имени Бьянка достают из ее больничного бокса. Крошка должна постоянно быть в памперсе, ведь совсем не чувствует нижнюю часть тела.

Елена Вербицкая, ветврач «Доброго дома Фельдман Экопарк»

Она попала под машину и, к сожалению, перелом позвоночника не оставил ей никаких шансов для того, чтобы она полноценно дальше жила. Она осталась инвалидом. Но несмотря на это она абсолютно живой жизнерадостный ребёнок.

История Бьянки, которую распространили в соцсетях не оставила равнодушными волонтеров, и они самостоятельно смастерили такую себе инвалидную коляску именно под нее, чтобы киса могла хоть как-то передвигаться.

Таким образом она застегивается и задние ножки она не чувствует поэтому мы их ей подвязываем их чтобы она не травмировалась во время бега.

Кроме того, к Бьянке частенько наведываются гости, приносят ей подарки и памперсы. А этот серьезный клубок рыжей шерсти зовут Персик. Скорее всего он чистокровный персидский кот. Его нашли прямо на улице с травмированными задними лапками, впрочем, пушистому удалось оправиться и о давних травмах напоминает лишь легкое покачивание рыжего во время ходьбы.

Елена Вербицкая, ветврач «Доброе дома Фельдман Экопарк»

Как он попал на улицу не известно. Вполне возможно учитывая, что котик возрастной ему уже, наверное, около 10 лет возможно он просто стал не нужен хозяевам либо же выпал с балкона такое тоже бывает и его не нашли.

Все серьезные травмы опорно-двигательного аппарата, животные зачастую получают по вине человека, их выбрасывают с балконов, сбивают машинами или жестоко натравливают на них собак. Самостоятельно после этого ходить они обычно не могут, поэтому нуждаются в постоянной заботе и специальных средствах передвижения. Те животные, которые не имеют тяжелых травм проходят вакцинацию, реабилитацию и им ищут семью.

Александр Майковский, врач ветеринарной медицины

В пределах 100-200 животных за месяц к нам поступают. Животные поступают совершенно с разными проблемами, то есть это и тяжелые травмы, и плановые несерьёзные операции, и терапия. Таких животных, которые остаются инвалидами достаточно мало, то есть серьезные операции, которые выполняются на конечностях разной тяжести. Но в основном сохраняем конечности.

За почти десять лет работы "Доброго дома" удалось спасти более 6000 диких животных и пристроить около 22 тысяч домашних. Поэтому не теряют надежды найти хороших и заботливых хозяев и Бьянка с Персиком.

Агентство Телевидения Новости