Заместитель главы ХОГА назначен советником секретаря СНБО

Заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Вадим Даниелян стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Назначен по переводу советником секретаря СНБО. Основное, чем заниматься, - критическая инфраструктура в Донецкой и Луганской областях", - сказал Даниелян корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он отметил также, что к новой работе приступил еще на прошлой неделе.

По его словам, в среду он работу в Харьковской ОГА завершил, в четверг приступил к работе на должности сектретаря СНБО.

Вадиму Даниелян 44 года. У него три высших образования (Луганский национальный университет им. Шевченко по специальности "социальная работа"; Восточноукраинский национальный университет имени В. Даля, "правоведение" и Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, где он получил степень магистра по строительству). С июля 2018 был заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации. С января 2017 года до июля 2018 был заместителем председателя Луганской областной военно-гражданской администрации. До этого работал первым заместителем начальника и начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области. Даниеляна дважды избирали депутатом Луганского облсовета (V и VI созывов).

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