Ночная стрельба в метро: у полицейского нашли вещество похожее на психотропное
Два часа ночи. Находясь на ночном дежурстве, двадцатидвухлетний капрал полиции замечает, как ему показалось, посторонних на закрытой станции метро «Научная». Недолго думая, полицейский сообщает об этом в дежурную часть Нацполиции, а когда на место прибывает наряд ТОРовцев, он встречает их выстрелами. Лишь чудом, говорит представитель теруправления ГБР обошлось без жертв.
Александр Билка, пресс-секретарь Полтавского территориального управления ГБР
Правоохоронець зачинився у одній із кімнат, а коли вийшов з приміщення, здійснив кілька пострілів з табельної вогнепальної зброї у бік спецпризначенців. Роззброївши поліцейського, його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Що важливо, під час особистого обшуку після затримання у поліцейського вилучено речовину, схожу на психотропний засіб.
Следователями уже начато уголовное производство за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Сейчас, говорит Александр Билка, решается вопрос об уведомлении, задержанному подозрения и избрания ему меры пресечения. Кроме того, организовано проведение экспертного осмотра чтобы определить был полицейский в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков. На время работы следственно-оперативной группы и для безопасности горожан станцию метро «Научная» закрыли для пассажиров и открыли только в начале восьмого. Елена, работает продавщицей одной из лавок в переходе подземки. Говорит пришла на работу где-то в шесть десять и увидела здесь скопление полиции.
Елена, продавец
Здесь стояла полностью охрана в метро никого не пускали.
Значительное количество харьковчан в свою очередь признается, что после истории о дерзком избиение горожан полицейскими в подземке и нескольких других резонансных историй, сохранять доверие к правоохранителям довольно трудно.
Игорь
Без пояснень, не довіряю.
Леся
Я би сказала що більше ні ніж так. Тому що бували випадки коли вона мені була необхідна, але не реагували на мої виклики.
Валентина
Я вижу изменения, которые идут, и я очень сильно доверяю нашей полиции.
Елена
В какой-то степени и доверяю, и не доверяю, потому что не всегда действия полицейских оказываются во благо нашего населения.
Пока же по факту стрельбы в подземке назначено служебное расследование. Если вину стрелка в погонах докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное.