Сотрудника академии Нацгвардии отправили за решетку за вооруженное ограбление банка

В Харькове осудили сотрудника Национальной академии национальной гвардии Украины за вооруженное ограбление банка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину признали виновным в совершении разбойных нападений (ч. Ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины).

Следствием установлено, что 12 декабря 2016 года обвиняемый прибыл в кредитное учреждение. Угрожая кассиру-операционисту револьвером, злоумышленник заставил ее открыть сейф и отдать ему более 6000 гривен.

Через некоторое время злоумышленник пытался ограбить уже отделение одного из харьковских банков. Так, 23 декабря 2016 мужчина прибыл в отделение банка и попытался заставить начальницу отделения с применением физической силы выдать ему деньги.

Однако, женщина вырвалась от обвиняемого, стала кричать и звать на помощь. Злоумышленник ударил женщину в затылок и быстро выбежал из помещения отделения.

После того, как обвиняемый вышел из помещения отделения, за ним последовали работники одной из интернет-служб, работающих рядом с отделением банка. Они непрерывно следовали за ним до момента его задержания сотрудниками патрульной полиции.

Несмотря на полное отрицание причастности в совершении указанных уголовных правонарушений, вина злоумышленника была полностью доказана в ходе судебного разбирательства, отметили в прокуратуре.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Агентство Телевидения Новости