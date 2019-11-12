На Харьковщине нелегально производили древесный уголь, ущерб составил более 21 миллиона гривен

В Харьковской области правоохранители блокировали деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в частности, в Балаклейском районе злоумышленники организовали противоправную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи.

Заготовленное сырье дельцы перерабатывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами.

Готовую продукцию они реализовывали через точки розничной торговли.

Также деятельность еще четырех нелегальных производств правоохранители блокировали в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском.

Так, в Изюме оперативники СБУ обнаружили подпольные склады, на территории которых злоумышленники хранили готовый уголь и осуществляли его фасовку.

Во время обысков правоохранители изъяли оттуда более пятидесяти тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более полутора миллиона гривен.

Как отмечается, большинство экологически вредных производств находилось в непосредственной близости к населенным пунктам региона и угрожало здоровью их жителей.

По заключению экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла ущерб государству более чем 21 миллион гривен.

Сейчас в рамках уголовных производств, начатых по ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным схемам с государственными лесными ресурсами.

Агентство Телевидения Новости