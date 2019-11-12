Аэропорт, вокзал, вуз, ТЦ и жилые дома: в Харькове ищут взрывчатку на 54 объектах

Полицейские проверяют информацию о минировании 54 объектов Харькова

Полицейские проверяют информацию о минировании 54 объектов на территории Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 12 ноября, около 17:00 на элетронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, в ХНУ им.Каразина, а также в аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале.

По всем указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

Агентство Телевидения Новости