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Курьез. Вратарь забил гол в матче Лиги Чемпионов

Курьез. Вратарь забил гол в матче Лиги Чемпионов

В игре хоккейной Лиги Чемпионов забит весьма необычный гол.

В рамках 1/8 финала встречались шведские команды "Шеллефтео" и "Юргорден".

В середине третьего периода игроки "Шеллефтео" владели шайбой и, пытаясь реализовать отложенный штраф соперников, выпустили вместо вратаря шестого полевого игрока. Дале случилось неожиданное - после броска по воротам "Юргордена" гокипер этой команды Никлас Сведберг парировал шайбу, и она, никого не коснувшись, пролетела через всю площадку и залетела в ворота "Шеллетео".

Таким образом, вратарь стал автором забитого гола, да еще и помог уйти своей команды от поражения, сделав счет ничейным - 3:3.

Этот результат не изменился до финальной сирены. Поскольку, по регламенту, стадия 1/8 финала состоит из двух матчей, при ничейном результате в первом овертайм не играется.

Ниже, в видеообзоре матча, этот курьезный гол на 2:10.

«Шеллефтео» и «Юргорденом

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/hockey/news-3898507-eks-golkiper-salavata-svedberg-stal-avtorom-gola-v-matche-ligi-chempionov-video.html?utm_source=copypaste


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