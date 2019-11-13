Харьковчане требуют остановить строительство АЗС возле школы на Клочковской - петиция

Харьковчане требуют от городских властей остановить строительство многотопливной АЗС возле школы №129, расположенной на улице Клочковской, 224.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Мы, жители Шевченковского района и родители учеников Харьковской школы 129, расположенной по адресу ул. Клочковская 224, обращаемся к Вам коллективным письмом с требованием остановить строительство многотопливной АЗС в непосредственной близости с детским учебным заведением», - обращаются они к городскому голове Геннадию Кернесу.

Как пишут обратившиеся, они взволнованы возможностью внештатных и аварийных ситуаций на этом объекте и заботятся о безопасности и жизни своих детей.

Харьковчане считают, что такие опасные объекты как АЗС не должны быть расположены рядом со школой и жилыми домами.

Сбор подписей под петицией стартовал 11 ноября.

На данный момент ее поддержали более 150 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

До конца сбора подписей осталось 88 дней.

Агентство Телевидения Новости