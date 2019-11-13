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На Харьковщине у браконьера изъяли 40 килограммов рыбы

На Харьковщине у браконьера изъяли 40 килограммов рыбы

На берегу Краснооскольского водохранилища вблизи села Комаровка Изюмского района полицейские во время рейда совестно с сотрудниками рыбоохраны задержали 39-летнего жителя Изюма с незаконным уловом рыбы. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в сети браконьера попало 40 килограммов рыбы, среди которых плоскерка, лещ, окунь, судак и плотва. 

С места осмотра правоохранители изъяли около 40 килограммов обнаруженной в сетях рыбы, рыболовные сети и надувную резиновую лодку. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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