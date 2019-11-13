Сегодня 15:35
Просмотров: 153
Появилось видео обрушения потолка в здании полиции, при котором пострадали два человека
В сети появилось видео обрушения потолка в здании областного управления полиции, которое накануне произошло над центральной лестницей в здании ГУНП на Еврейской, 12.
В результате обрушения потолка пострадало два сотрудника уголовного розыска.
Пострадавших госпитализировали с травмами.
Позже стало известно, что у одного из них, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.
Видео обрушения потолка было опубликовано на YouTube-канале Думская.нет.
На записи видно, что обрушение случилось, когда на лестнице были люди.
В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.
Загрузка...