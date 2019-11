Известного харьковского волонтера исключили из объединения помощи армии

Известного харьковского волонтера Татьяну Бедняк исключили из объединения «Help army».

Официальное заявление опубликовал на своей странице в Фейсбук харьковский волонтер Андрей Полишоп.

«Волонтерская группа HELP ARMY сообщает, что общим собранием участников ВГ HELP ARMY и ОО "Хелп Армии" 31 октября 2019 принято решение об исключении Татьяны Бедняк из участников ВГ HELP ARMY и ОО "Хелп Армии" с формулировкой «за утрату доверия», - говорится в заявлении.

Как сообщается, «за» -11 голосов, 1 "против", 2 - "воздержался".

Также указывается, что с этого момента Татьяна Бедняк не имеет права представлять интересы ВГ HELP ARMY и/или ОО "Хелп Армии" в любых организациях и учреждениях, собраниях.

К заявлению также прилагается протокол общего собрания, подписанный его участниками.

Татьяна Бедняк прокомментировала АТН данное решение объединения.

Она говорит: точно не знает, почему на собрании волонтерской организации было принято такое решение. Про собрание она знала, но не смогла присутствовать по личным причинам.

Бедняк предполагает, что причиной могла стать её политическая деятельнось.

В "Help Army" и раньше настаивали на аполитичности организации.

У Татьяны Бедняк другая точка зрения. Она говорит: несмотря на исключение из волонтерской организации, она будет и дальше помогать украинским военным на фронте. Также она рассказала, что сегодня состоится собрание областной организации партии "Самопоміч". На собрании будут избирать председателя областной организации, и она - основной претендент на эту должность. Связано ли это с появлением информации о её исключении из волонтерской организации, Татьяна Бедняк сказать не может.

