Что грозит футбольным фанам после расистского скандала в Харькове

Громкий расистский скандал на футболе в Харькове. Во время матча "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев). Болельщики, находившиеся в гостевом секторе и издававшие обезьяньи крики, довели до слез бразильских футболистов "Шахтера" Футбольный матч был даже приостановлен.

Это - 30-й и 31-й секторы на харьковском стадионе "Металлист". Они ограждены сеткой от всех отсальных, потому что это секторы для болельщиков команд-гостей во время футбольных матчей в Харькове. Отсюда начался громкий расистский скандал во время игры украинской футбольной Премьер-Лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Сначала фаны "Динамо" стали издавать возгласы, похожие на обезьяньи, в адрес одного бразильского футболиста "Шахтера" - Дентиньо. Впоследствии - в адрес другого - Тайсона. Нервы Тайсона не выдержали. Он показал гостевому сектору средний палец и выбил мяч в направлении болельщиков-расистов. После чего Тайсон и Дентиньо горько расплакались. Их стали утешать даже футболисты "Динамо". Арбитр, согласно процедуре УЕФА, приостановил игру и увел команды с поля.

Из-за продолжения расистского поведения матч приостанавливается на три минуты.

В Харькове остановка игры именно из-за проявления расизма произошла впервые. Если бы по возвращении команд на поле это повторилось, матч вообще бы не был доигран. А так команды все же услышали финальный свисток.

Вадим Гунько, директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис":

После матча я провел беседу с официальными лицами этого матча - с бригадой арбитров, с делегатом матча, с офицером безопасности, и все они утверждали, что причиной, по которой они потребовали применить эту трехшаговую процедуру УЕФА по борьбе с расизмом послужило то, что они явным образом слышали иммитацию звуков зоопарка. Судя по всему, каких-то животных, как я услышал - обезьян со стороны сектора приезжих болельщиков.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой принадлежности". Санкции статьи предусматривают штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ольга Грабар, гл. спец. отдела коммуникаций ГУ ЧП в Харьковской области:

Наразі дане провадження направлено до Прокуратури Харківської області для можливої зміни підслідності. На даний час правоохорнці встановлюють осіб, які можуть бути причетні для даного злочину. Хід цієї роботи перебуває на контролі керівництва Головного управління поліції в Харківській області.

По словам Ольги Грабар, всего около 20-ти человек издавали обезьяньи крики. Хотя, на самом деле, возгласы было хорошо слышно на противоположной трибуне стадиона, следовательно таковых было значительно больше, чем 20. Сроки, когда могут быть установлены лица, из-за которых произошел расистский скандал, в полиции не называют.

Агентство Телевидения Новости