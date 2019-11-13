Посттравматический синдром. Как ветераны АТО и ООС получают в Харькове психологическую помощь

Последний случай самоубийства воина АТО в Харькове произошел на прошлой неделе - 23 летний мужчина гранатой подорвал себя на балконе многоэтажки. Подобные случаи в лентах новостей появляются все чаще.

Сами участники боевых действий подтверждают, что у многих их побратимов, которые возвращаются с фронта, развивается так называемый посттравматический синдром.

Валентин Скакун провел на фронте 2 года. К мирной жизни вернулся в 2018 и сразу столкнулся с проблемами. Но у него хватило силы, чтобы не сложить руки, а обратиться за помощью к психологам.

Валентин Скакун, участник боевых действий в зоне АТО

Я стал ощущать...ну как бы…ну такие позывы суицидального, такого, характера

Валентин Скакун, участник боевых действий в зоне АТО

Вот, с Людмилой я начал общаться. Вот.. .Были жуткие дни, моменты. У меня этот процесс длился около года

Людмила Зана, психолог

Мы созванивались, то есть он мне звонил, когда ему было не «окей», и разговаривали по часу, по полтора ну вот.. как ему нужно было, так и говорили, решали вопросы, если это просто был как бы разговор, терапия - это одно, второе - когда у него возникали вопросы - в больницу лечь или какие-то вопросы по препаратам.

Валентин говорит, что работа с психологом ему помогла. Сейчас он возвращается к нормальной жизни, трудоустроился и находит в жизни новые занятия, которые уже не касаются войны.

Общественная организация "Комплексная психологическая помощь", разработала новый проект, основной задачей которого является помощь воинам АТО, которые вернулись домой и поняли, что их жизнь изменилась. Они теряют смысл жизни, мотивацию делать что-то, возможность трудоустройства, отделяются от общества и замыкаются в себе.

Андрей Гайдабрус, представитель ОО "Комплексная психологическая помощь"

Оказание помощи происходит в обыденной жизни, когда человек может получить удобный для него...помощь в удобный день или в удобное время

Сейчас, говорит Андрей, благодаря их организации необходимую помощь получили уже около сотни ветеранов АТО и ООС.

Агентство Телевидения Новости