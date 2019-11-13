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13.11.2019 19:54
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Раненого под Новотроицким комбрига доставили в харьковский госпиталь (видео)

Раненого под Новотроицким комбрига доставили в харьковский госпиталь (видео)

Двух тяжелораненых бойцов, среди которых командир 128-й горно-штурмовой бригады, доставили в больницу в Харькове. Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Вчера два человека из состава ВСУ получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», - рассказал боец ​​ВСУ.

Ближе к ночи в сети появилось сообщение, что тяжелые ранения получили двое военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады, а именно командир бригады Евгений Коростелев и командир взвода одного из батальонов.

По данным корреспондента, командир бригады приехал на передовую с несколькими офицерами подразделения.

В сопровождении командира взвода, который держит участок обороны, он пошел осматривать передовые позиции, где и получил тяжелое ранение.

Говорят, что по звуку взрыв был похож на взрыв гранаты.

Военных сразу доставили в Волноваху.

Там сделали первую операцию, после чего утром бортом санитарной авиации обоих раненых доставили в госпиталь в Харьков.

Агентство Телевидения Новости

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