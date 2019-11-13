Перекрёсток повышенной опасности: почему здесь не работают правила дорожного движения?

Нерегулированный пешеходный переход на Московском проспекте, возле дома 86-А. Машины здесь не очень охотно пропускают пешеходов, ведь берут разгон уже у ближайшего светофора.

По словам Нины, рядом живет много детей и стариков, и переходить здесь дорогу для них всегда - стресс. Ведь именно на этом перекрестке женщина собственными глазами видела уже не одну аварию.

Нина, харьковчанка

Очень опасный, часто не замечают пешеходов водители. Или не хотят, скорее всего.

Нина, харьковчанка

Кто пропускает, а кто едет и не пропускает, мы пропускаем. Водители подтверждают, перекресток действительно опасный, а больше всего ночью - ведь освещения здесь не хватает, чтобы четко видеть пешеходов, переходящих дорогу.

Каха, водитель

Он ночью вообще не освещается, ночью вообще темно, там не видно ничего. Притом вы понимаете - там светофор включается, скорость набирает машина, вы ж понимаете, как люди ездят, а тут люди перескакивают дорогу, даже не понятно, темно, не видно.

Александр, водитель

Действительно, нерегулируемый оживленный выезд на одной из главных магистралей города, и когда люди торопятся, действительно, происходит авария.

Именно на этой аварийно-опасной зебре накануне 40-летний водитель легковушки «ВАЗ» сбил мужчину.

Ольга Грабарь, главный специалист отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

В результаті аварії постраждалого з переломом ноги також доставили до лікарні. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло на проспекте Льва Ландау: двигаясь по нему, водитель «ВАЗа», по словам Ольги Грабарь, хотел повернуть на улицу Халтурина, впрочем, даже имеющийся на этом перекрестке светофор не помог избежать аварии.

Ольга Грабарь, главный специалист отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

Не надав дорогу мотоциклісту, який рухався в зустрічному напрямку на зелений сигнал світлофору. 25-ти річного водія мотоциклу доставили до лікарні з переломами та забоями.

Сейчас следователями возбуждены уголовные производства за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют. Обстоятельства ДТП полицейские устанавливают.

Агентство Телевидения Новости