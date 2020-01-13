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В центре Харькова горел автомобиль, подозревают поджог

В центре Харькова горел автомобиль, подозревают поджог

12 января на улице Чичибабина в Шевченковском районе Харькова загорелся автомобиль «Peugeot». Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в 4:37 в полицию обратилась 45-летняя харьковчанка. Женщина сообщила, что возле дома, где она проживает, произошло возгорание ее автомобиля.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар был ликвидирован.

В результате ЧП никто не пострадал.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. 

Все обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.

Агентство Телевидения Новости

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