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В Болгарии произошел взрыв в жилом доме: погибла женщина, 19 человек пострадали
В болгарском городе Варна произошел взрыв в многоквартирном жилом доме.
В результате взрыва одна женщина погибла, пострадали 19 человек, в том числе четверо детей.
Об этом сообщает телеканал bTV в понедельник, 13 января.
Взрыв произошел около 4:30 утра в одной из квартир на четвертом этаже дома.
Владельцем данной квартиры является 67-летний мужчина, который ранее служил в МВД.
По неофициальным данным, в квартире он хранил взрывчатку.
Его уже объявили в розыск.
Само здание получило серьезные повреждения.
Жителей дома эвакуировали.
Власти пообещали, что всем им предоставят временное жилье.
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