В Болгарии произошел взрыв в жилом доме: погибла женщина, 19 человек пострадали

В болгарском городе Варна произошел взрыв в многоквартирном жилом доме.

В результате взрыва одна женщина погибла, пострадали 19 человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает телеканал bTV в понедельник, 13 января.

Взрыв произошел около 4:30 утра в одной из квартир на четвертом этаже дома.

Владельцем данной квартиры является 67-летний мужчина, который ранее служил в МВД.

По неофициальным данным, в квартире он хранил взрывчатку.

Его уже объявили в розыск.

Само здание получило серьезные повреждения.

Жителей дома эвакуировали.

Власти пообещали, что всем им предоставят временное жилье.

Агентство Телевидения Новости