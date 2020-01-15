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На проспекте Науки горела гостинка

На проспекте Науки горела гостинка

14 января в 16:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме гостинного типа на пр. Науки, 22 а в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

Здание дома пятиэтажное. Из сообщения стало известно о возгорании на четвертом этаже.

На место вызова сразу было направлено 5 пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и 1 автолестница.

При проведении разведки установлено, что пожар возник в одной из квартир. Там горело деревянное перекрытие между 4-м и 5-м этажами.

Площадь горения составила около 10 кв.м. В результате горения на 4-м этаже образовалось сильное задымление.

При проведении разведки в задымленной зоне спасатели нашли двух человек и вывели их на свежий воздух.

Двумя пожарными стволами уже в 17:17 огонь был локализован. В 20:16 состоялась окончательная ликвидация пожара.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется.

Агентство Телевидения Новости

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