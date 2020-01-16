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Полиция задержала рецидивиста за совершение уличного грабежа

Полиция задержала рецидивиста за совершение уличного грабежа

Харьковские полицейские задержали рецидивиста за совершение грабежа на улице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Основянский отдел полиции от 53-летнего мужчины поступило заявление о том, что на улице к нему подошел незнакомец, ударил в лицо и выхватил из рук телефон.

За совершение грабежа правоохранители задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления. 

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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