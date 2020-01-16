Полиция задержала рецидивиста за совершение уличного грабежа

Харьковские полицейские задержали рецидивиста за совершение грабежа на улице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Основянский отдел полиции от 53-летнего мужчины поступило заявление о том, что на улице к нему подошел незнакомец, ударил в лицо и выхватил из рук телефон.

За совершение грабежа правоохранители задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости