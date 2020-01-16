На Харьковщине уволен глава Купянской райгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский уволил главу Купянской райгосадминистрации на Харьковщине.

Соответствующее распоряжение об этом опубликовано сегодня, 16 января, на сайте президента Украины.

"Уволить Николая Сытника с должности главы Купянской районной государственной администрации Харьковской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - сказано в документе.

Николай Сытник возглавлял Купянскую РГА с апреля 2014 года.

В декабре 2019 года Сытник был избран главой Куриловской ОТГ в Купянском районе.

Агентство Телевидения Новости