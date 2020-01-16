С сегодняшнего дня реклама в Украине должна быть на государственном языке

С сегодняшнего дня, 16 января, вся реклама в Украине должна быть на государственном языке.

Сегодня вступили в силу нормы статьи 32 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы.

С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

Телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков стран ЕС, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такой печатное средство массовой информации.

Кроме того, этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно применения государственного языка в сфере рекламы влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Агентство Телевидения Новости