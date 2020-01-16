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Против харьковчанина, обвиняемого в поджоге дверей ХОГА, открыли новое уголовное дело

Против харьковчанина, обвиняемого в поджоге дверей ХОГА, открыли новое уголовное дело

Харьковские правоохранители открыли новое дело против мужчины, который поджег двери ХОГА в конце прошлого года - 27 декабря.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как напомнили в полиции, следственное управление ГУНП в Харьковской области проводило досудебное расследование по двум уголовным производствам, фигурантом которых является 47-летний житель Харьковской области.

Сведения о совершении им правонарушений были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения.

Однако, несмотря на то, что 47-летний мужчина, который стал фигурантом уголовных производств и находился под следствием, он вновь совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (приготовление к умышленному уничтожению или повреждению имущества) Уголовного кодекса Украины.

В связи с этим его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении вышеозначенного уголовного преступления и избрании меры пресечения.

В соответствии с санкциями статей максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 10 лет тюремного заключения. Досудебное расследование продолжается.

 

Агентство Телевидения Новости

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