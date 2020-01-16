Проплыл на каяке в озере вулкана: харьковчанин установил мировой рекорд

Склоны Охоса – высота 6400, ставим рекорд Гиннеса по самой высокогорной гребле.

Это видео Валентин Сипавин снял во время своего пребывания на высоком вулкане мира. Сейчас мужчина говорит: ставить рекорд вообще не планировал. Восхождение на Охос-дель-Саладо было этапом подготовки к экспедиции на Эверест. И в одном из альпинистских лагерей харьковчанин встретился с австралийским путешественником.

Валентин Сипавин, альпинист

Це виявився відомий австралійський мандрівник, власник багатьох рекордів Гінеса, і він приїхав у Чилі для встановлення нових рекордів, а саме: найвище у світі плавання у природній водоймі і найвищий у світі каякінг.

Австралиец Даниел Булл остался без собственной команды поддержки. Люди, которые должны были ему помочь установить и зафиксировать рекорд, не выдержали нагрузки. И так путешественник обратился за помощью к Валентину.

Летс ду ит!

Через несколько дней после знакомства, харьковчанин с австралийцем уже были у озера. На восхождение на вулкан было потрачено 10 часов. Все это время Валентин нес каяк весом 17 килограммов на себе. А потом пришлось еще и рубить лед. Здесь уже пришло на помощь альпинистское снаряжение.

Примерно 60 метров береговой линии, которая не замерзла, нужно разломать. Дали мне какое-то кайло, и точнее, не так, сначала – ногой, потом этот лед весь вытащить на берег.

За несколько часов работы во льду был прорублен канал длиной метров 60-ти. Только после этого каяк спустили на воду. Чтобы рекорд засчитали, Валентин должен был проплыть не менее километра. Сейчас спортсмен вспоминает: далось это крайне трудно.

Валентин Сипавин, альпинист

В мене це зайняло приблизно 40 хвилин, плавати, тому що це складно, з обох боків була крига, холодна вода, погодні умови були надскладні, йшов сніг

Всего на все путешествие у группы ушло более суток непрерывного движения. Теперь рекорд должны проверить. На это уйдет от нескольких месяцев до полугода.

Валентин же после многодневного отдыха в Харькове уже отбыл в новое путешествие на Килиманджаро.

Весной планирует установить новый рекорд. Хочет стать единственным украинцем, который 4 раза покорил Эверест.

Агентство Телевидения Новости