Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:50
Просмотров: 126

На Новых Дома произошла стрельба, есть жертва (видео)

На Новых Дома произошла стрельба, есть жертва (видео)

Сегодня вечером на Танкопия 7/1  прямо под подъездом многоэтажного дома произошла стрельба. 

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По их словам, было 5-6 выстрелов, стреляли из оружия с глушителем.

«Вроде пульс есть, человек лежит под Жигулями на видео, скорая не забирает, полиции нет уже 10 минут как», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавший – директор похоронного бюро при городском кладбище №3, и он погиб.

Со слов очевидцев, стрелявшему около 30 лет. Злоумышленник, одетый в черную куртку, после преступления с места происшествия скрылся в сторону улицы Олимпийской. 

В полиции пообещали сообщить подробности ЧП позже.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 