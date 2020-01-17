От крупного бизнеса Харьковщины в госбюджет поступило более 30 миллиардов гривен

В течение 2019 года на Харьковщине крупные плательщики перечислили 30,4 млрд грн налогов в Общий фонд государственного бюджета .

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это на 5,2 млрд грн, или на 20,5% превышает поступления 2018 года.

Среди основных бюджетоформирующих налогов в государственный бюджет поступило:

14 млрд грн акцизного налога (+ 1,1 млрд грн, или 8,7%);

9,4 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 1,9 млрд грн, или 25,2%);

4,7 млрд грн налога на прибыль предприятий (+1,4 млрд грн, или 41,9%);

0,5 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 52 млн грн, или 12,9%);

0,3 млрд грн части чистой прибыли.

В частности, в декабре 2019 г. крупный бизнес Харьковщины уплатил в Общий фонд государственного бюджета более 3 млрд грн налогов, в т.ч. 1,9 млрд грн акцизного налога, 0,7 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, 0,2 млн грн части чистой прибыли и прочее.

Кроме того, в ведомстве сообщили о некоторых изменениях в налоговом законодательстве для плательщиков налога на прибыль предприятий.

Так субъекты хозяйствования, которые осуществляют выпуск и проведение лотерей, в 2020 году облагают налогом на прибыль доход от таких операций по ставке 28% (в прошлом году – по ставке 26%).

Прекращает действовать освобождение от уплаты налога на прибыль с дохода предприятий, полученного от хозяйственной деятельности с использованием газа (метана) угольных месторождений и/или производного сырья газа (метана) угольных месторождений, в том числе газовоздушной смеси с содержанием газа (метана), которая не отвечает требованиям к качеству природного газа для транспортировки, промышленного и комунально-бытового потребления.

Также предприятия, которые с 1 января 2020 г. будут впервые вводить в эксплуатацию на территории Украины основные средства 4 группы, расходы на приобретение которых были понесены (начислены) после 1 января 2017 г., уже не смогут устанавливать минимально допустимый срок для начисления амортизации по прямолинейному методу, который составляет два года, т.е. придется использовать общие минимальные сроки эксплуатации - 5 лет.

В свою очередь, отчитываться плательщикам налога на прибыль теперь придется по обновленной форме декларации.

Агентство Телевидения Новости