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На Клочковской во время пожара в подвале многоэтажки погиб мужчина

На Клочковской во время пожара в подвале многоэтажки погиб мужчина

16 января в 18:09 спасателям поступила информация о пожаре в подвале 16-ти этажного жилого на Клочковской, 197-б в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

При проведении разведки спасатели установили, что горел разный хлам на площади 7 кв.м.

В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых погиб еще до прибытия помощи.

Другой пострадавший был в сознании, но тоже получил отравление угарным газом. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.

Спасенным оказался 34-летний уроженец Донецкой области. Его госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.

Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.

В 18:35 пожарные локализовали огонь, в 19:19 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания стала неосторожность при курении.

 

Агентство Телевидения Новости

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