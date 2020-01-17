На Клочковской во время пожара в подвале многоэтажки погиб мужчина
16 января в 18:09 спасателям поступила информация о пожаре в подвале 16-ти этажного жилого на Клочковской, 197-б в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
При проведении разведки спасатели установили, что горел разный хлам на площади 7 кв.м.
В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых погиб еще до прибытия помощи.
Другой пострадавший был в сознании, но тоже получил отравление угарным газом. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.
Спасенным оказался 34-летний уроженец Донецкой области. Его госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.
Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.
В 18:35 пожарные локализовали огонь, в 19:19 полностью его ликвидировали.
По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания стала неосторожность при курении.