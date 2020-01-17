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В Японии министр впервые взял декрет

В Японии министр впервые взял декрет

Министр охраны окружающей среды Японии Шинджиро Коизуми взял отпуск по уходу за ребенком. Таким образом, Коизуми стал первым министром в стране, кто этим воспользовался, пишет AJ.

Топ-чиновник сообщил, что у него родился сын. Коизуми добавил, что решил пойти в декрет и ухаживать за новорожденным в случае, если его решение не повлияет на его обязанности в правительстве.

"Это первый такой случай. И когда вы делаете нечто беспрецедентное, это всегда критикуют", - подчеркнул государственный деятель.

Он выразил надежду, что это послужит для японских мужчин примером.

Добавим, что в декрет уходили два японских губернатора, однако Коидзуми стал первым министром, который это сделал.

В Японии многие работающие мужчины опасаются, что отпуск по отцовству повредит их карьере.

А те, кто собирался брать декрет, сталкивались с предупреждениями своих начальников или коллег.

Были даже беспрецедентные случаи, когда несколько мужчин подали в суд на своих работодателей, утверждая, что после получения отпуска по уходу за ребенком они подвергались так называемому "пата-хара" – притеснению, вызванному их отцовством.

В Японии предусмотрен оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, который могут брать и женщины и мужчины.

Декрет длится до 12 месяцев.

 

Агентство Телевидения Новости

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