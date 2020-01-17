Нецензурная брань и драка. Как леснику Сысе избирали меру пресечения и отстранили ли от должности?

Ганьба, ганьба, ганьба!

Так встречают скандально известного лесника Виктора Сысу. Московский суд должен принять решение о том отстранять ли Сысу от должности директора Гутянского лесхоза в рамках уголовного производства по подозрению в служебной халатности.

Попасть в зал Сыса спокойно не смог. Началась толкотня между его сторонниками и оппонентами. Правоохранители едва справились.

- Девушка. - Снимай, с*ка маску, п"дарас ты вонючий. - Эй, ВОУ-ВОУ. - Слыш, иди сюда, тварь. Я тебя нах"й уничтожу.

Как только полиция вывела из зала суда одного из мужчин, толпа зашла в зал. И уже там произошло очередное столкновение якобы за вот этот удар, доставшийся активисту ОО "Потон" еще в коридоре.

Как лесник может себе из полутора тысяч квадратных метров дом? Вот где он покупал? - Этот дом был построен до 2015 года, а работаю я с 2018 года.

Это мерзкая позиция - защищать человека, ваш же воздух забирает чистый. Это - фу, просто. Это мерзкая позиция просто.

Накануне Виктор Сыса утверждал, что подозрения, предъявленные ему, не обоснованы и он категорически против ходатайства прокурора, который просил отстранить Сысу от должности, такую ​​же позицию имели и его адвокаты. Однако суд решил все-таки отстранить его на два месяца. Это решение, заверил Сыса, они будут обжаловать.

Алевтина Задорожная, судья

Слідчий суддя вважає, що відсторонення від посади необхідно для припинення кримінального правопорушення в причетності, до якого він підозрюється, та запобігання ризику негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом впливу на свідків в цьому провадженні, а також знищення чи підробки документів, які мають значення для кримінального провадження. А тому клопотання про відсторонення від посади підлягає задоволенню.

Виктор Сыса, подозреваемый

Наше предприятие работало успешно, я думаю, что в Харьковской області дуже мало підприємств, які мають 18-20 тисяч гривень середню зарплату. Зараз, щоб ви понімали, все паралізовано, зараз підприємство полностью стоіт, первий раз за последні два роки, от весь січень місяць підприємство стоїть, люди частічно на своїх счетах, частічно хто-то працює, частічно, пішов вже поток увольненій.

Все подозрения в свой адрес Виктор Сыса опровергает и называет необоснованными, более того - говорит, что будет в суде отстаивать свои честь и достоинство. Прокомментировал Виктор Сыса и скандал со взяткой детективу НАБУ.

Виктор Сыса, подозреваемый

Там полнейшая була подстава. НАБУ два роки вже питається щото там доказати, а з приходом новой власті була дуже резко дана команда дать результат. І от вони питалися зробити результат, там була полнейша подстава. Потому что я нікому ніякої взятки не давав, я ні з ким ні про що не договорювався і находився вообще в другом місці, коли до мене під’їхали сотрудники НАБУ, в мене не було ніяких грошей

Позже в этом же суде Сысе избиралась мера пресечения - прокуратура ходатайствовала на круглосуточном домашнем аресте.

Адвокаты Сысы были против, ведь по их словам он имеет хронические болезни, находится в декретном отпуске и должен принимать участие в судебных заседаниях и следственных действиях НАБУ в Киеве. Кроме того, у него уже забрали паспорта, и он отчитывается детективу и прокурору относительно своего перемещения в рамках другого уголовного производства НАБУ.

Александр Бондаренко, прокурор отдела прокуратуры Харьковской области

Перше це і основне - це те, що Сиса може впливати на свідків в кримінальному провадженні, яке, на думку слідства, його побоюється, і тому саме цілодобовий домашній арешт унеможливить спілкування Сиси із свідками, які будуть у подальшому допитуватися у рамках кримінального провадження.

Суд решил же удовлетворить ходатайство прокуратуры частично и избрал Сысе меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Агентство Телевидения Новости