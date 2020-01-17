Контратака в темноте и осветительные снаряды на парашютах: масштабные военные учения под Харьковом

Отразить вражескую атаку и перейти в наступление в темноте. Это – тактические учения 54-й Отдельной механизированной бригады на полигоне под Харьковом. Задействовали танки, вооружение бронемашин пехоты и стрелковое оружие. Все, чтобы отработать слаженность действий подразделений в темное время суток. На войне, говорят бойцы, от этого зависит не только успех боевой операции, а самое главное - жизнь бойцов.

Заряжаем ленту. Теперь можно вести огонь

Боец с позывным Ганс в 54-й бригаде служит более двух лет. Имеет боевой опыт. Рассказывает, как попадают по целям в темноте.

Позывной «Ганс», боец 54 ОМБр

Трасер, я бачу, куди летить куля. Если фильмы смотрели , вот эти огненные трассы, это оно и есть. Взаимодействие подразделений отрабатываем. Стрельбу.. Так ми й на фронті багато стріляємо

Этот бой - учебный. Но условия максимально приближены к боевым.

Броня, Броня, я Викинг. Приём

Сейчас боевые действия, говорят военные, ведутся преимущественно в обороне. Учитывая это, и разрабатывали и легенду учений.

Позывной "ВИКИНГ", командир механизированного взвода

Мій взвод в обороні. Його завдання - відбити наступ противника, зупинити його і дати можливість іншим підрозділам перейти до контратаки. На даному етапі в мене є озброєння БМП, кулемети та стрілкове вооруженіе

Михаил Марчак, наводчик экипажа танка

Я вважаю, що найголовніше - це взаємодія, гарний зв’язок. Ну, і взаєморозуміння екіпажу. Щоб ми розуміли один одного з півслова. Бо в сучасному бою все вирішує час, долі секунд

Эти осветительные боеприпасы на парашютах помогают подразделениям танков и бронемашин вести разведку и навестись на цель. Во время учений проверяется готовность бригады к одному из самых сложных видов боя - наступлению в темное время суток.

Дмитрий Гамай, офицер штаба 54 ОМБр

Підрозділ, який умовно стоїть в обороні, буде відбивати атаку. А противнику умовному буде нанесене ураження силами артилерії. Потім буде проведена артилерійська підготовка контратаки. І при підтримці артилерії мехінізована рота, яка знаходиться у резерві командиру батальйону, наносить контрудар

На учения приехали руководители воинских частей, входящих в состав оперативного командования «Восток», и представители Национальной Гвардии. Сейчас силовики выполняют общие задачи в зоне боевых действий.

Александр Нестеренко, командующий Оперативного командования «Восток»

Враховуючи досвід АТО, досвід Операції Об’єднаних сил, який вони отримали майже за 5 років, сьогодні, на початку 2020 року, вони продемонструють особливості підготовки підрозділів військових частин вночі

Этот учебный бой с использованием вооружения танков, бронемашин пехоты и стрелкового оружия - часть боевого слаживания. После батальонных и бригадных учений бригада будет выполнять боевые задачи в зоне операции Объединенных Сил.





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