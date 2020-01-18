Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 52

Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 18 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Деревянко, 4-а, ул. Культуры, 16-а (п. №1, стояк), ул. Данилевского, 12 (п. №1), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 18.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. Ростовская, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 18.01.20 г.

Московский район:

ул. Светлая, 17 (п. №3, стояк) до 18:00 18.01.20 г.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №4) до 20:00 18.01.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 18 (п. №4, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 19/1 (п. №2, стояк) до 20:00 18.01.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 176 (п. №5, стояк) до 17:00 18.01.20 г.; ул. Новомясницкая, 6 (п. №3, спаренный стояк), Мерефянское шоссе, 24 (п. №3) до 20:00 18.01.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.01.20 г.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 