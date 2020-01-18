По Харькову ходил мужчина с гранатой

На одной из харьковских улиц патрульные задержали мужчину, у которого, кроме личных вещей, при себе был обнаружен боеприпас.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 17 января, прибыв на вызов о конфликте, полицейские на месте обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно и подозрительно.

Он шатался и говорил неразборчиво.

Во время общения с полицейскими мужчина сообщил, что имеет с собой гранату и показал ее в кармане пальто.

На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников, которые изъяли предмет, похожий на гранату.

Происхождение обнаруженного боеприпаса будут устанавливать следователи.

Агентство Телевидения Новости